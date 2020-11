TCI attribuisce a Valeggio sul Mincio la bandiera arancione

“Saluto con grande soddisfazione l’attribuzione della Bandiera Arancione a Valeggio sul Mincio da parte del Touring Club:

è il nono borgo del Veneto a ottenere questo prestigioso riconoscimento, a conferma della straordinaria ricchezza culturale, artistica, storica e paesaggistica del nostro territorio, ma anche la diffusa vocazione all’ospitalità. Una bella notizia che ci allieta in questo momento di grandi problemi e preoccupazioni a causa del Coronavirus”.



Così l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, commenta la notizia dell’assegnazione a cinque nuovi Comuni italiani, tra cui appunto Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, della Bandiera Arancione.



“Mi congratulo per il traguardo raggiunto con l’intera comunità valeggiana, con le sue istituzioni e associazioni, con la sua realtà imprenditoriale – aggiunge Caner – e mi auguro che questo premio dia ulteriore slancio alla valorizzazione della suggestiva e accogliente località posta sulle rive del Mincio, al confine tra Veneto e Lombardia, e che sia soprattutto di buon auspicio per il rilancio dell’offerta turistica quando finalmente ci saremo lasciati alle spalle la tragedia di una pandemia che continua a farci tanto del male”.



Valeggio sul Mincio si aggiunge così a queste otto Bandiere Arancioni del Veneto: Arquà Petrarca (Pd), Asolo (Tv), Malcesine (Vr), Marostica (Vi), Mel (Bl), Montagnana (Pd), Portobuffolè (Tv) e Soave (Vr).



Questa la motivazione del riconoscimento alla località: “Valeggio sul Mincio si distingue per la varietà e il valore del patrimonio storico-culturale, con numerosi attrattori ben conservati. Il centro storico e la frazione Borghetto sono caratteristici, ben conservati e vivaci con diversi punti vendita di prodotti tipici, ristoranti e strutture ricettive. Dedicato ed efficiente il servizio di informazioni turistiche capace di fornire tutte le informazioni utili per scoprire il territorio, le sue bellezze e i servizi offerti ai visitatori”. (foto valeggio.com)