Bardolino: vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica

Nei prossimi mesi inizierà l’epidemia di influenza e il sistema sanitario si troverà a gestire contemporaneamente persone affette da classici sintomi influenzali e persone potenzialmente infette da SARS Covid.

In questa situazione è fondamentale che il maggior numero di persone si vaccini contro il virus influenzale in modo da ridurre le situazioni di diagnosi dubbia ed identificare più facilmente i casi di SARS Covid, soprattutto nelle categorie a rischio in cui sarebbe auspicabile raggiungere una copertura vaccinale superiore al 90%. Per la numerosità della popolazione e il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, la vaccinazione quest’anno non potrà essere effettuata presso gli studi dei medici di famiglia.

Per favorire la maggiore diffusione possibile della vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica i medici di famiglia della AFT Baldo-Garda hanno organizzato, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, di eseguire la vaccinazione presso una tensostruttura che sarà allestita in una zona facilmente raggiungibile dalla popolazione.

Il piano sanitario della Regione Veneto prevede la vaccinazione GRATUITA per le seguenti

categorie:

1) tutte le persone sopra i 60 anni di età

2) le donne in gravidanza o post-parto

3) i soggetti con malattie croniche (cardiopatici, diabetici, pazienti con malattie respiratorie croniche, pazienti con malattie infiammatorie croniche, pazienti con malattie neoplastiche o con malattie renali od epatiche croniche)

4) i familiari dei soggetti a rischio

5) gli addetti ai servizi sanitari e di pubblica utilità

6) gli addetti agli animali

La vaccinazione in questo particolare periodo è importante per tutta la nostra comunità e l’amministrazione a supporto dei medici di famiglia fornirà a breve le informazioni operative sul luogo e sui tempi concordati per eseguirla.