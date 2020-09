La giornata della cultura raddoppia e va on line

La giornata della didattica raddoppia e arriva sul web.

Per permettere a più persone possibili di partecipare al tradizionale appuntamento dedicato alle offerte formative extracurriculari, quest’anno infatti l’iniziativa promossa dal Comune sarà tutta in rete nelle giornate di Mercoledì 2 e Giovedì 3 Settembre.



Per l’anno scolastico 2020/2021, le proposte sono davvero molte e spaziano su più temi, dalla cultura alla storia, dall’ambiente alla società e al territorio veronese.



Due i filoni principali in cui sono state suddivise le proposte, in modo da facilitare gli addetti ai lavori e gli interessati a specifici argomenti e opportunità.



Cultura

Lo spazio dalle 9 alle 12 del 2 e 3 Settembre è dedicato alla presentazione in video delle nuove proposte didattiche dei Musei Civici, delle biblioteche e dell’associazione Verona Minor Hierusalem, consultabili al sito museicivici.comune.verona.it;.

Nello specifico: Il 2 Settembre saranno presentate le offerte culturali del Museo di Storia Naturale, Museo di Castelvecchio, Museo degli Affreschi, Museo Lapidario Maffeiano, Museo Archeologico al Teatro romano; Anfiteatro Arena.

Il 3 Settembre sarà invece la volta della Galleria d’Arte Moderna, Scavi Scaligeri, Verona Minor Hierusalem, Centro audiovisivi, Biblioteca Civica.

I filmati resteranno disponibili alla visione sul sito dei musei civici dell’Assessorato alla Cultura per tutta la durata dell’anno scolastico.

Sarà possibile inoltre, telefonando alla segreteria didattica o inviando una mail, porre domande e soddisfare le varie curiosità riguardanti le diverse proposte. Per informazioni: tel.0458036353 – 597140; segreteriadidattica(at)comune.verona.it.

Istruzione

Alle proposte didattiche è riservata la fascia dalle 10 alle 17, sia il 2 che il 3 Settembre. Grazie ad un fitto calendario di webinar - a cura dell’Assessorato all’Istruzione - disponibile sul portale del Comune di Verona comune.verona.it, saranno presentate le proposte contenute nella pubblicazione “I ragazzi alla scoperta di Verona”, suddivisa in aree tematiche che ne agevolano la consultazione: Istituzioni, Storia Arte Cultura, Museo è didattica, Scienza & Digitale, Muoviamoci sul territorio, Valorizziamo le differenze, Chi produce e chi vende.

Dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie e interessati potranno accedere con un semplice click sui singoli link, alle vetrine “virtuali” delle varie proposte didattiche, laboratori scientifici e culturali, itinerari sul territorio, e collegarsi in tempo reale con i referenti delle varie realtà presenti. Saranno circa un centinaio le associazioni, gli enti, le istituzioni, le imprese, disponibili a illustrare le proprie proposte e a fornire tutte le informazioni per l’attivazione delle stesse.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente a tutte le scuole della città di Verona nelle prime settimane del nuovo anno scolastico.



Informazioni. Segreteria didattica dei Musei Civici, tel.045 8036353 – 045 597140, segreteriadidattica(at)comune.verona.it; Ufficio Progetti Educativi e Didattici, tel. 045/807 9653 Fax 045/807 9640, progettieducativi(at)comune.verona.it