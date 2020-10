Al Camploy riparte 'l'Altro Teatro': in scena Macbettu

Al Camploy riparte L’Altro Teatro, rassegna del Comune di Verona dedicata alla prosa sperimentale d’innovazione e alla danza contemporanea.

Ad aprire il cartellone della sedicesima edizione, Mercoledì 21 Ottobre alle 20.45, sarà Macbettu di Alessandro Serra. Uno spettacolo che ha vinto i più prestigiosi premi italiani e ha già collezionato 200 repliche in tutto il mondo.



Il dramma shakespeariano è trasportato dal regista in un luogo arcaico e senza tempo. Il protagonista Macbeth si esprime in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, è interpretato da soli uomini. La riscrittura del testo operata dal regista si traduce in una interpretazione sonora e sposta la cruenta tragedia dalla Scozia in Barbagia.



Macbettu traduce, e volontariamente tradisce, il suo riferimento testuale; valica i confini della Scozia medievale per approdare in Sardegna, terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache.



L’Altro Teatro è realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Veneto, in collaborazione con Arteven. (foto Marco Nordio)