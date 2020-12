In arrivo regali speciali per il Natale dei bambini

Dentro casa, a distanza, ma comunque insieme, per trascorrere serenamente le festività natalizie.

Un Babbo Natale a dir poco speciale è pronto a portare ai bambini di Verona laboratori online, fiabe da ascoltare e un assistente personale per i compiti. Il Comune di Verona, con l’assessorato all’Istruzione, insieme al Centro Servizi Educativi e al Gruppo Pleiadi, ha pensato a tre iniziative per le vacanze di Natale 2020 di bambini e famiglie. Un nuovo modo di trascorrere le festività, viste le restrizioni e l’impossibilità di spostarsi.



‘Natale in favola’

Per 4 pomeriggi i bambini, attraverso una piattaforma digitale, potranno ascoltare alcune favole natalizie classiche e moderne, lette da professionisti. Insieme poi si confronteranno sul significato di ciascuna storia e saranno coinvolti in attività creative. Gli incontri, gratuiti, si terranno il 28, 29, 30 e 31 Dicembre, alle ore 18. L’iniziativa è pensata per famiglie con bambini di età dai 3 ai 6 anni.



‘Compiti in Comune’

Un tutor sarà a disposizione per supportare i bambini nell’esecuzione dei compiti assegnati degli insegnanti nel periodo natalizio. Lo sportello sarà attivo nelle giornate 28, 29, 30, 31 dicembre e 4, 5 gennaio, dalle 9 alle 13. Ogni incontro avrà una durata di un’ora e si terrà tramite la piattaforma google meet. L’iniziativa è stata pensata per bambini di età dai 6 ai 12 anni. Il servizio è gratuito.



Per entrambe le iniziative è necessario iscriversi sul sito cseverona.it.



‘Esperimenti online’ è invece curato dal Children’s Museum. Per 5 sabati pomeriggio verranno trasmesse sul canale YouTube del Museo attività digitali. Il 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio, alle ore 16, gli operatori del museo mostreranno attività educative e pratiche di stampo informale, ispirate al periodo natalizio e al mondo scientifico, da svolgere a casa con i propri bambini. Scienza e tanto divertimento arriveranno nelle case, proponendo tanti trucchi ed effetti speciali, da quelli del volo, usati da Babbo Natale e dalla Befana, fino ai segreti della luce e dello spazio.



Le dirette resteranno poi disponibili sul canale youtube.com/ChildrensMuseumVerona.