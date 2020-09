Incidente in via Turbina: quattro persone ferite

Grave incidente stradale nel fine settimana in via Turbina. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.

Si sono scontrate una Mini Cooper, condotta da un 28enne, e una Porsche Cayenne, guidata da una 26enne, entrambi veronesi. Sul posto, oltre alla Polizia locale per i rilievi, anche l'automedica, tre ambulanze e i Vigili del Fuoco. La Porsche, infatti, dopo l'impatto si è ribaltata sul fianco ed è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e la dinamica del sinistro. Nella stessa notte altri due incidenti sono avvenuti in città, uno in via Malfer all'incrocio con viale dell'Industria e il secondo in viale dell'Esperanto, all'altezza di via Pasteur