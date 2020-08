Maltempo: protezione civile al lavoro per sgombero piante e detriti

Undici squadre e circa cinquanta volontari della protezione civile veronese sono all’opera già da ieri pomeriggio in seguito al violento temporale che si è abbattuto sulla città e su alcuni comuni scaligeri.

Al lavoro le squadre con motopompe per far fronte agli allagamenti e quelle con motoseghe per sgomberare le strade dai detriti, dagli alberi e dai rami abbattuti dal vento. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata inoltre aperta la sala operativa dell’unità di protezione civile regionale presso la sede della Provincia.

“Il forte temporale ha causato danni anche in altri comuni, tra cui Castelnuovo del Garda, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pastrengo e Peschiera del Garda – ricorda il Presidente della Provincia –. Un grazie al Presidente della Regione del Veneto e all’Assessore alla protezione civile, alla protezione civile regionale, ai sindaci, ai vigili del fuoco e a tutti i volontari veronesi per quello che hanno fatto e faranno per aiutarci a rimettere in piedi la nostra splendida città, colpita duramente da un evento meteorologico di rara violenza”.