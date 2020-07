Polizia locale ricerca testimoni del tamponamento in via Golino

Un tamponamento e lo scambio dei numeri di telefono. Peccato che quello fornito da uno dei due automobilisti coinvolti risulti irraggiungibile e sia quindi impossibile per la Polizia locale contattarlo.

Gli agenti sono alla ricerca di informazioni utili per ricostruire l'accaduto e risalire all'automobilista non identificato.



L'incidente è avvenuto Martedì mattina verso le 10.30 in via Golino, quando un Volkswagen di dimensioni medio-grandi di colore grigio o grigio scuro ha tamponato un Volkswagen Caddy.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi i veicoli viaggiavano verso via Pasteur quando, per cause al momento ignote, sarebbe avvenuto il tamponamento.

ll conducente dell'auto grigia sarebbe sceso ed avrebbe fornito il numero di telefono alla controparte, una donna di 75 anni che non è però riuscita ad annotare il numero di targa dell'auto, affidandosi al solo biglietto fornito dall'automobilista.



Successivamente però il telefono è risultato irraggiungibile, quindi per la donna si rivela ora impossibile contattare il responsabile del sinistro.



La Polizia Locale sta setacciando le immagini della videosorveglianza della zona, ma ogni informazione da parte di passanti o persone che possono aver assistito alla scena potrebbe rivelarsi fondamentale. Chiunque sia in grado di fornire eventuali informazioni può farlo rivolgendosi al numero unico 045 807 8411 oppure scrivendo una mail a infortunistica(at)comune.verona.it