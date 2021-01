Vigili del Fuoco: spento incendio tetto in centro città

Poco dopo le 10.00 del 31 Dicembre sono arrivate le prime richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco, per segnalare un incendio di un tetto in una casa in via Puglie, in centro città.

Dalla sede centrale VVF sono partite diverse squadre e mezzi, tra cui un'autoscala, per intervenire subito sul fuoco e preservare l'abitazione. L'opera mirata degli operatori VVF ha limitato i danni al tetto in legno, solamente danneggiato per circa 10 mq, salvaguardando il resto della casa; la stessa rimane abitabile dagli inquilini, ad esclusione della mansarda per il tempo strettamente necessario alla ricopertura definitiva.

Le operazioni sono durate più di 3 ore ed hanno impegnato 11 Vigili del Fuoco.