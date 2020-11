Nuovi sostegni economici per famiglie fragili e assegno neonatale

Dalla Regione due nuovi bandi per sostegni economici in aiuto di famiglie fragili e per il riconoscimento dell’assegno parentele dei bambini nati dal 19 Agosto 2020.

Dal prossimo 30 Novembre fino al 15 gennaio 2021, tutti gli aventi diritto potranno inviare al Comune di Verona la richiesta per l’assegnazione del contributo spettante.



A copertura dei bandi sono stati stanziati dalla Regione 280 mila euro in favore delle famiglie fragili e oltre 550 mila euro per l’assegno ai neonati.

In ambito locale, per la gestione dell’intervento, il Comune di Verona è stato nominato Ente capofila dei 36 comuni dell’ambito dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.



Destinatari e modalità di assegnazione



Bando famiglie fragili.

Sono destinatarie del sostegno regionale quelle:

- con figli minorenni rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in situazione di difficoltà economica. E’ previsto un intervento di 1.000 euro per ciascun figlio minorenne

- monoparentali, con genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica. E’ previsto un intervento di natura forfettaria di 1.000 euro per ciascun nucleo, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese sanitarie e di locazione e per l’erogazione di servizi educativi e scolastici

- con parti trigemellari, e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Due tipologie di contributo: 900 euro per ogni parto trigemellare (i tre figli nati da tale evento devono essere minori); 125 euro per ciascun figlio minore per le famiglie numerose con 4 o più figli;

- in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria. E’ previsto un intervento di 75 euro per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all’interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva, al fine di incentivare i percorsi sportivi dei figli. Tale contributo può essere richiesto anche da famiglie in difficoltà con minori rimasti orfani, monoparentali con genitori separati o divorziati, numerose o con parti trigemellari.

Per questa tipologia di intervento l’Isee del nucleo famigliare richiedente non deve superare i 20 mila euro.



Bando nuovi nati 2020

Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari di bambini nati dal 19agosto fino al 31 dicembre 2020. L’assegno può essere richiesto fino al compimento del 12° mese di vita del neonato.

E’ previsto un intervento pari a

- 1.000 euro per ciascun neonato (per fratelli gemelli è necessario presentare domanda per ognuno), da richiedere una sola volta entro il compimento del 12° mese di vita;

- 2.000 euro per ciascun nascituro o neonato/a, da richiedere una sola volta entro il compimento del 12° mese di vita, qualora il nucleo familiare della persona richiedente comprenda uno o più minori di massimo 6 anni di età, riconosciuto disabile grave.

Per l’assegno parentale è richiesto un Isee inferiore a 40 mila euro.



Per entrambi i bandi regionali, a partire dal 30 novembre 2020 e fino alle ore 13 del 15 gennaio 2021, è possibile presentare la domanda al Comune di Verona con l’invio tramite pec all’indirizzo servizi.sociali(AT)pec.comune.verona.it; raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a Comune di Verona – Servizi Sociali, Vicolo S. Domenico, n. 13/b, 37122. La domanda può essere consegnata anche a mano agli uffici del Comune di Verona – Servizi Sociali, in vicolo S. Domenico n. 13/b.



Per informazioni ci si può rivolgere allo:

- sportello Integrato Informativo del Sociale – numero verde 800085570;

- sul portale sociale della Regione al link regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile

- sul sito del Comune di Verona comune.verona.it

- nei Centro Sociali Territoriali