Sindaco Verona incontra nuovo comandante Comfoter

Primo incontro ieri tra il sindaco Sboarina e il nuovo comandante del Comfoter d'Armata Massimo Scala, ufficialmente alla guida del Comando di via Roma dal 18 Settembre.

Ne è emersa una condivisione di intenti e la volontà reciproca di rafforzare il profondo e intenso legame instaurato negli ultimi anni tra l'Amministrazione e l'Esercito Italiano, sempre presente quando c'è bisogno di aiuto e supporto nelle emergenze.



Si prosegue quindi nella strada già spianata, dove i problemi e le criticità si risolvono attraverso il gioco di squadra e la collaborazione. La gestione dell'emergenza sanitaria e del maltempo sono gli esempi più significativi.



"In questi tre anni l'Esercito è diventato parte integrante della città, grazie ad iniziative che ci hanno visto lavorare insieme su obiettivi comuni - ha detto il sindaco -. I cittadini percepiscono questa presenza e lo spirito di collaborazione, e ne sono rassicurati. Con il generale Scala proseguiremo nel segno della continuità e ho avuto la sua disponibilità, dove possibile, a rafforzare ulteriormente la collaborazione".



Prima di arrivare a Verona, il Generale di Corpo d'Armata Massimo Scala, è stato direttore generale della Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) di Roma.Tra i numerosi incarichi ricoperti, anche il comando della Brigata 'Granatieri di Sardegna' e la partecipazione al numerose missioni all'estero, tra cui quelle in Kosovo nel 1999 e in Iraq nel 2005.