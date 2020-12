Nuovo presidio Slow Food di Verona

La Lessinia e il suo tris d’assi. La Pecora Brogna, da oggi, è il nuovo presidio Slow Food di Verona.

La montagna veronese ha raggiunto così il terzo riconoscimento per le tipicità del suo territorio, dopo il Monte Veronese di malga e il Pero misso, diventando così la prima in Veneto per numero di presidi. Un obiettivo importante per tutta la Dmo Verona, di cui fanno parte tanti Comuni della Lessinia. E soprattutto per il rilancio del turismo, in attesa della ripartenza.



Un obiettivo raggiunto dopo 10 anni di lavoro dell’Associazione per la promozione e la tutela della Pecora Brogna, per dare il giusto valore a questa razza storica, l’unico animale esistente originario della Lessinia. Una pecora da lana, carne e latte, facilmente riconoscibile. Ha infatti il muso e le zampe marroni, mentre il resto del vello è bianco, le orecchie che cadono oblique e il profilo arcuato. Un traguardo per tutta la città, in quanto il riconoscimento darà visibilità nazionale e internazionale alla Pecora Brogna che, con i prodotti realizzati attraverso i filati e le ricette presentate dai ristoranti veronesi, sarà di interesse turistico.



L’assessore al Turismo Francesca Toffali ha voluto complimentarsi con tutti gli allevatori che da anni con passione ed entusiasmo sostengono la razza.