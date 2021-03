Quattro proposte rosa in edizione limitata per supportare il Banco Alimentare.

Si vestiranno di rosa, come la maglia più ambita dai ciclisti professionisti, le confezioni di ravioli del Pastificio Rana, che quest’anno sarà la pasta ufficiale del Giro D’Italia. E come gli atleti che l’8 maggio partiranno da Torino per attraversare l’Italia in sella alla propria bicicletta, anche Rana percorrerà la penisola da Nord a Sud, di cucina in cucina, con quattro tappe del gusto ispirate alle tradizioni culinarie regionali.

Si partirà dunque dal Veneto, regione che ha dato i natali al fondatore Giovanni Rana, del quale l’imprenditore di Cologna Veneta ha voluto ricordare la vocazione cosmopolita di marinai e mercanti. Fu uno di loro infatti, Pietro Querini, che nel 1432 importò dalle isole Lofoten lo stoccafisso, inaugurando così una lunga tradizione gastronomica del baccalà mantecato. È stata proprio questa la ricetta che il pastificio di San Giovanni Lupatoto ha deciso di riprodurre come omaggio alla propria regione.

Saranno invece due i piatti racchiusi nei ravioli dedicati alla regione Lombardia. Ad essere ripresa infatti sarà la storica accoppiata di tradizione meneghina di ossobuco e risotto allo zafferanno, protagonista di una delle esportazioni più fortunate della nostra cucina nel mondo.

La terza tappa, questa volta nel Centro Italia, si svolgerà nella regione della capitale, il Lazio, che il pastificio ha scelto di omaggiare con il piatto più iconico della nostra tradizione culinaria: la carbonara. Per concludere questo itinerario tra i fornelli d’Italia si approderà infine in Sicilia, con il ripieno di melanzane e ricotta salata ispirato alla ricetta della pasta alla Norma.

Intrapreso grazie alla passione per il ciclismo di Gian Luca Rana, figlio del fondatore e oggi amministratore delegato del pastificio veronese, quello tra le cucine della penisola è un viaggio che nasce con scopi diversi dalla competizione. Per ogni confezione dedicata alla manifestazione ciclistica in rosa, infatti, in commercio in edizione limitata fino al 26 settembre, il pastificio donerà un prodotto fresco “Giovanni Rana” al Banco Alimentare, che grazie al contributo di 2 mila volontari e 8 mila strutture caritative si occupa di distribuire generi alimentari in tutta Italia.

