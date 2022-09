La classifica delle migliori pizzerie d’Italia secondo il Gambero Rosso.

Dopo aver esaminato oltre 690 pizzerie in Italia (e non solo), ecco il verdetto del Gambero Rosso: per gustare le pizze più buone d’Italia bisogna passare da Verona. Sono infatti Renato Bosco Pizzeria di San Martino Buon Albergo e I Tigli San Bonifacio, insieme a I Masanielli di Caserta e Pepe in Grani (Caiazzo-Caserta), a conquistare il podio più alto della guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso. Ovvero i prestigiosi Tre Spicchi, massimo riconoscimento della pubblicazione enogastronomica.

Il secondo posto se lo aggiudica La Filiale a L’Albereta (Erbusco-Brescia). Per quel che riguarda invece la classifica delle migliori pizzerie a taglio, riconosciute con il simbolo delle Tre Rotelle, ecco di nuovo spuntare Verona: al primo posto c’è Roma con Pizzarium, ma al secondo Saporè Pizza Bakery (San Martino Buon Albergo), mentre al terzo il Panificio Bonci di Roma, Masardona (Napoli) Oliva Pizzamore (Acri- Cosenza).

L’edizione 2023 della guida Pizzerie d’Italia, a livello di regione, vede in testa la Campania con 23 locali, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13, Lombardia con 8, Piemonte e Veneto con 7, Sicilia con 6, Sardegna con 4, Abruzzo e Emilia Romagna con 3, Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria con 1.

Un successo, quello delle pizzerie veronesi, che entusiasma anche il governatore del Veneto Luca Zaia: “Le migliori pizzerie? Le troviamo in Veneto e, nello specifico, in provincia di Verona. Sfatiamo pertanto l’idea che solo altrove si possano degustare Pizze con la P maiuscola, capaci di amalgamare insieme il giusto impasto con i prodotti freschi locali. Bravi, anzi, bravissimi, i nostri pizzaioli veneti che, con passione e attenzione alla propria tradizione gastronomica, sono riusciti a catturare il palato degli esperti e a promuovere, anche in questo campo, il nostro amato Veneto”.