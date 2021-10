Amarone Lilium Esta 2011 è il miglior vino del Veneto.

L’Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2011 Lilium Est di Tenuta Sant’Antonio è stato decretato miglior Amarone d’Italia e miglior vino del Veneto dall’autorevole guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2022” del Corriere della Sera, curata da Luciano Ferraro e Luca Gardini.

In particolare, Luca Gardini ha attribuito al Lilium Est un punteggio di 98+/100, un risultato che testimonia il grande lavoro svolto dalla Famiglia Castagnedi. Il Lilium Est è prodotto solo nelle migliori annate in un numero di bottiglie limitato, frutto dell’esclusiva selezione delle uve che, successivamente, riposano in affinamento per almeno 10 anni. A prendere vita è un vino intenso, ampio, passionale, che riflette l’identità del territorio. Il Lilium Est ci accompagna attraverso i pendii della Valpolicella, nelle vallate di Illasi e Mezzane, dove lungo i decenni la Famiglia Castagnedi ha costruito la sua esperienza enologica, capace di far scoprire attraverso il bicchiere tutti i riflessi e le sfumature di un territorio sinonimo di eccellenza a livello internazionale.

“Il Lilium Est, dal latino “è un giglio”, è per noi una dichiarazione d’amore per il nostro territorio, che porta nel nome la sua vocazione all’eccellenza: abbiamo infatti deciso di dedicare la nostra punta di diamante al fiore tra i fiori della Valpolicella, quel giglio che ci ha accompagnati da sempre nella ricerca verso l’essenza della bellezza e della perfezione” – afferma Tiziano Castagnedi, titolare insieme ai fratelli di Tenuta Sant’Antonio -. Siamo estremamente emozionati per questo grande riconoscimento, che premia il nostro lavoro e la nostra storia e che vogliamo condividere con tutta la comunità della Valpolicella: un terra che ci ha regalato un sogno, che ora dobbiamo accudire, rispettare e far crescere, come il più bello tra i fiori.”