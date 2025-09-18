Iper La grande i con “Creiamo” svela l’arte del croissant, preparato ogni giorno nei suoi laboratori a vista

Con la nuova campagna di branding, “CREIAMO” Iper La grande i racconta la propria unicità nel panorama della GDO, evidenziando come, quotidianamente, all’interno dei propri ipermercati, esperti e professionisti lavorino per realizzare prodotti e di qualità, direttamente davanti agli occhi dei clienti, con un approccio che unisce la scala della grande distribuzione alla cura e alla passione dell’artigianato. E per il mese di settembre, il protagonista di questo racconto è uno dei simboli più amati della colazione italiana: il croissant.



L’obiettivo della campagna è chiaro: distinguersi dai semplici distributori e sottolineare una scelta di campo precisa. Nei punti vendita Iper La grande i, la fragranza che accoglie i clienti al mattino non è un’illusione, ma il risultato di un lavoro che inizia all’alba nei laboratori di pasticceria interni. Qui, mani esperte selezionano gli ingredienti, lavorano gli impasti e seguono ogni fase della cottura, per offrire un prodotto sempre unico.



Il croissant diventa così l’emblema di questa filosofia. Non un semplice prodotto da banco, ma un’esperienza di gusto autentica, resa possibile dalla presenza di veri pasticceri che operano in laboratori a vista, mostrando con trasparenza la loro maestria. I clienti così possono non solo gustare una sfoglia dorata e fragrante, ma anche vederla nascere.



L’attenzione al cliente si manifesta anche nella personalizzazione: i croissant vengono farciti al momento su richiesta, trasformando un gesto semplice in una colazione su misura. L’offerta è pensata per tutti, affiancando ai grandi classici anche proposte più inclusive come i croissant senza burro e senza uova o le forme innovative come Cubo, Sfera e Piramide, che uniscono sapore e design.



Con “Creiamo”, Iper La grande i invita i suoi clienti a riscoprire il valore di un gesto quotidiano, trasformando la spesa in un’esperienza dove la qualità non è solo una promessa, ma un capolavoro di dolcezza che nasce ogni giorno dalle mani delle sue persone.