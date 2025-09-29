Vacanze in Molise: buoni motivi per soggiornare all’agriturismo I Casali di Colle Monte

Immerso nel verde delle colline molisane, I Casali di Colle Monte è una residenza di campagna dell’Ottocento, restaurata con un amore quasi artigianale: pietra viva, travi in legno, pavimenti in cotto, materiali naturali che raccontano storie di un tempo. La vacanza in questo agriturismo regala momenti di serenità pura e il piacere di riscoprire il ritmo lento delle cose autentiche. È un rifugio elegante ma accogliente, un luogo dove sentirsi a casa e allo stesso tempo in un altrove speciale.

Atmosfera autentica e charme rurale

I Casali di Colle Monte nascono da due fabbricati rurali del XIX secolo, con un’anima che non è stata tradita dal restauro. Le mura spesse, le pietre originali, i soffitti in legno e gli intonaci naturali creano un’atmosfera che sa di tradizione e di cura. Le camere sono ampie e luminose, arredate con un gusto che unisce rusticità e comfort moderno, un equilibrio perfetto tra passato e presente. Ogni finestra è un quadro che si apre sulla campagna molisana, regalando al mattino scenari che riempiono gli occhi e la mente di bellezza.

Posizione strategica

Situato su una collina a circa seicento metri di altitudine, il casale gode di un’aria fresca e pulita, di panorami che si perdono all’orizzonte, di uliveti e vallate che si tingono di luce diversa a ogni ora del giorno. È lontano dal caos, ma abbastanza vicino a tutto: in meno di mezz’ora si raggiungono le spiagge di Termoli e i traghetti per le Isole Tremiti. Una posizione ideale per chi vuole alternare mare, cultura e natura, scegliendo ogni giorno un’esperienza diversa.

Cucina locale e gusto genuino

Mangiare qui è parte integrante del viaggio. Le materie prime provengono dall’orto o da piccole aziende locali, tutto è fresco, di stagione e cucinato con rispetto per le ricette della tradizione. Pasta fatta a mano, oli extravergini di qualità, formaggi del territorio, conserve e vini scelti completano un’offerta che parla di Molise in ogni piatto. Le colazioni sono generose, i pranzi sotto la tettoia profumano d’estate, le cene diventano momenti conviviali scanditi dal tramonto e dal canto dei grilli.

Esperienze tra natura e cultura

Da qui partono camminate sui tratturi, antichi sentieri dei pastori, perfetti per chi ama il trekking. Si possono fare tour in e-bike, passeggiate a cavallo o semplicemente godersi la pace della collina. Quando cala la notte, l’osservazione delle stelle diventa un piccolo spettacolo: il cielo, privo di inquinamento luminoso, mostra costellazioni nitide e via lattea che sembrano a portata di mano. Chi vuole immergersi nella cultura può visitare i borghi medievali vicini, le cascate e i luoghi d’arte che punteggiano il territorio, scoprendo un Molise genuino e sorprendente.

Relax e comfort: la piscina come cuore del benessere

I Casali di Colle Monte è l’ agriturismo in Molise con piscina a sfioro, una vasca lunga sedici metri che sembra fondersi con il paesaggio. È più di un semplice spazio per nuotare: è il centro del benessere, un luogo per leggere un libro all’ombra, fare un tuffo rigenerante, lasciarsi cullare dall’acqua guardando la valle sottostante. La zona con acqua bassa è perfetta per i bambini o per chi desidera solo rinfrescarsi. La sera, la piscina diventa scenografia ideale per aperitivi e cene all’aperto, con le luci che si specchiano sull’acqua creando atmosfera.

Servizi e ospitalità

Le camere sono disponibili in diverse tipologie, matrimoniali, triple e quadruple, tutte finemente arredate e dotate di bagno privato, climatizzazione e frigobar. Gli animali domestici sono i benvenuti e anche le famiglie con bambini trovano spazi sicuri e adatti. La struttura si presta anche per eventi privati, ricevimenti, matrimoni o incontri aziendali, grazie agli spazi esterni, alla sala ristorante e alla tettoia con vista piscina, che offrono un ambiente elegante e suggestivo.

Perché sceglierle l’agriturismo I Casali di Colle Monte

Il Molise è una regione che sta vivendo un momento speciale: ancora autentica, lontana dal turismo di massa, conserva borghi intatti e tradizioni. Soggiornare qui significa godere di tutto questo in un clima di quiete. I Casali di Colle Monte permettono di combinare natura, mare, cultura e gastronomia senza rinunciare al comfort. È un’esperienza che rigenera corpo e mente, che riporta all’essenza del viaggio: scoprire, assaporare, respirare.