Perché Trasferirsi a Dubai? Parola a Daniele Pescara

Sempre più persone scelgono di stabilirsi a Dubai, attratte dalle opportunità che la città offre sia dal punto di vista professionale che personale. Molti imprenditori, dopo aver avviato la loro attività negli Emirati Arabi Uniti, decidono di trasferirsi qui, alcuni per periodi limitati, altri in maniera definitiva. Il clima caldo tutto l’anno, l’alta qualità della vita e il bassissimo tasso di criminalità continuano a sedurre una clientela internazionale sempre più esigente. Daniele Pescara, punto di riferimento per gli investimenti a Dubai, ci guida alla scoperta dei vantaggi di questo trasferimento.

Trasferirsi a Dubai nel 2024: Un’Opportunità da Non Perdere

Dubai è ormai da tempo il punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria vita, sia sul piano privato che professionale. Nonostante il costo della vita nell’emirato sia superiore alla media europea, l’interesse a trasferirsi a Dubai è in costante aumento. Questo perché, nonostante le spese elevate, come l’assicurazione sanitaria privata che può costare circa 150€ al mese, i benefici che Dubai offre superano di gran lunga quelli di Paesi con alta tassazione e qualità della vita inferiore. Daniele Pescara, finanziere veneto che vive e lavora a Dubai da oltre 10 anni, spiega perché un numero crescente di italiani e persone di altre nazionalità scelgano di trasferirsi negli Emirati. Secondo Pescara, vivere a Dubai è come vivere in una vacanza perenne. Le spiagge bianche, il clima estivo tutto l’anno e la qualità della vita altissima sono un privilegio unico. Servizi pubblici eccellenti, benessere diffuso e criminalità praticamente inesistente sono solo alcuni dei motivi che rendono Dubai un luogo ideale sia per la vita privata che professionale.

Vantaggi del Trasferimento a Dubai

Approfondendo il tema con Daniele Pescara, consulente esperto del mercato emiratino, emergono chiaramente i vantaggi di vivere a Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti offrono servizi efficienti e tempi certi di erogazione, a differenza di molti altri Paesi dove le problematiche legate ai servizi di base possono compromettere la qualità della vita. Molti investitori internazionali scelgono Dubai perché non si sentono più sicuri nei loro Paesi d’origine, sia dal punto di vista finanziario che della qualità della vita generale. I clienti di Pescara si rivolgono a lui per migliorare la loro vita e portare al successo la loro attività, e tutto questo è assolutamente possibile a Dubai.

Il Supporto della Daniele Pescara Consultancy