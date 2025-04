Living Place Hotel Bologna: una location ideale per eventi aziendali alle porte della città

Immerso nel verde e strategicamente posizionato alle porte di Bologna, il Living Place Hotel Bologna si afferma come la scelta perfetta per l’organizzazione di eventi aziendali e meeting. Grazie alle sue strutture moderne, agli ampi spazi versatili e a una gamma completa di servizi dedicati al settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), l’hotel offre un’esperienza esclusiva per aziende e professionisti.

Un Centro Congressi all’avanguardia.

Il Centro Congressi del Living Place Hotel Bologna si estende per 450 mq, con 9 sale riunioni progettate per garantire la massima flessibilità. Quattro di queste sale sono completamente modulabili, consentendo di adattare gli spazi alle diverse esigenze degli eventi. Tutte le sale sono situate al piano terra, godono di luce naturale e offrono un comodo accesso diretto alla hall e al parcheggio esterno. La capacità complessiva permette di accogliere fino a 400 persone in seduta plenaria, rendendolo il luogo ideale per conferenze, convegni e seminari di grande portata.

Sale Meeting funzionali e moderne.

Per incontri di dimensioni più contenute, il Living Place Hotel Bologna mette a disposizione sale meeting di grande versatilità. Tra queste, la Sala Milano, Sala Roma, Sala Firenze e Sala Venezia, ognuna di 75 mq e con una capienza massima di 60 partecipanti in disposizione a platea. Ogni sala è dotata di attrezzature tecnologiche all’avanguardia, tra cui videoproiettore, schermo, rolleybar e impianto audio, per garantire il massimo comfort e un’efficace interazione durante gli eventi.

Servizi esclusivi per eventi di successo.

Organizzare un evento al Living Place Hotel Bologna significa poter contare su una serie di servizi complementari che ne arricchiscono l’esperienza. Un team di esperti supporta gli organizzatori in ogni fase della pianificazione e gestione dell’evento, assicurando un risultato impeccabile. Gli ospiti possono inoltre usufruire di spazi unici, come la veranda bioclimatica, una piscina olimpionica esterna con pool bar, un centro sportivo e una sala fitness. L’ampio parcheggio privato con 230 posti auto garantisce la massima comodità per tutti i partecipanti.

Un’offerta gastronomica di eccellenza

Il Living Place Hotel Bologna propone un’esperienza gastronomica raffinata e personalizzabile per ogni tipo di evento. Il ristorante dell’hotel, con i suoi ambienti accoglienti e luminosi affacciati sulla veranda e sulla piscina, è il luogo perfetto per colazioni di lavoro, pranzi e cene aziendali. Inoltre, il servizio catering dell’hotel offre menù personalizzati, combinando sapientemente la tradizione culinaria locale con un tocco contemporaneo, per soddisfare ogni esigenza.

L’impegno per la sostenibilità.

Al Living Place Hotel, l’ospitalità va oltre il semplice soggiorno o l’organizzazione di eventi, trasformandosi in un autentico impegno per il pianeta e la comunità. Questo impegno si riflette nell’ottenimento della Certificazione DCA Sostenibile, un riconoscimento che attesta l’adozione di pratiche eco-friendly e responsabili. Inoltre, la collaborazione con WAMI consente di sostenere progetti per l’accesso all’acqua potabile, contribuendo attivamente a un futuro più sostenibile.

Una location strategica e ben collegata

Situato alle porte del quartiere fieristico di Bologna, il Living Place Hotel Bologna si trova in Via Properzia de’ Rossi snc a Bologna (BO) e gode di una posizione privilegiata per chi partecipa a eventi e fiere. La vicinanza all’uscita dell’A14 (a solo 1 km), la breve distanza dall’aeroporto Guglielmo Marconi e la facilità di accesso al centro città lo rendono una scelta estremamente comoda per ospiti nazionali e internazionali.

Come prenotare il tuo evento al Living Place Hotel Bologna

Se stai cercando la location perfetta per il tuo prossimo evento aziendale, il Living Place Hotel Bologna è la soluzione ideale. Grazie alle sue moderne strutture, servizi esclusivi e posizione strategica, offre tutto il necessario per garantire il successo di ogni meeting o congresso.

Scopri di più e prenota subito i tuoi spazi su: Living Place Hotel Bologna