Sei imprese di Verona vincitrici alla Zignago Holding in provincia di Venezia per la 48esima edizione del Premio Industria Felix.

Sono state ben sei le imprese di Verona premiate alla Zignago Holding, a Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia, in occasione del 48esimo evento Industria Felix, il premio riservato alle aziende del nord est.

L’evento è stato presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave; nell’occasione sono state premiate le 68 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Veneto (26), Friuli Venezia Giulia (20), Emilia Romagna (13) e Trentino Alto Adige (9).

Le vincitrici veronesi: nomi e motivazioni.

Le aziende premiate sono state: Alluminio di Qualità S.p.A., tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto. Calzaturificio Jumbo S.p.A., tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto. Grimet S.r.l., tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto.

Parvis Systems and Services S.p.A., tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto. Pedrollo S.p.A., miglior impresa del settore meccanica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto. SAT (Surface aluminium technologies) S.r.l., tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto.

L’orgoglio nella lettera di Zaia.

“Nell’attuale assetto socio-economico del Veneto il tessuto industriale riveste un ruolo importante che ha dato vita a un modello imprenditoriale unico nel suo genere”. Ha scritto il presidente della regione Veneto Luca Zaia in una lettera indirizzata alle imprese competitive del nord est premiate.

“Le innumerevoli pmi sorte sul territorio hanno dato vita, infatti, a veri e propri distretti produttivi leader dei rispettivi comparti. Questo inesauribile serbatoio di competenze, oltre a declinarsi in vere e proprie aziende benchmark, rappresenta anche un volano in fatto di occupazione e sviluppo economico. Considero, pertanto, centrale riconoscere l’indubbia capacità d’innovare i propri processi interni, nonché una spiccata vocazione internazionale alle realtà ritenute meritorie. Alla luce di queste mie considerazioni esprimo il mio plauso all’intero comitato organizzatore che premia l’eccellenza del fare impresa“.