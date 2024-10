Completo uomo: come scegliere quello giusto

In ufficio, in occasione di eventi importanti o cerimonie, ma anche durante il tempo libero, il completo giacca e pantaloni non è mai fuori luogo e consente a tutti gli uomini di apparire perfetti e trendy. Naturalmente, è importante prestare attenzione ai piccoli dettagli e scegliere con attenzione i capi da sfoggiare e abbinare, in quanto, come sanno bene i più attenti alla moda, i completi non sono tutti uguali.



A seconda dei casi, si potrà optare per giacche mono o doppiopetto, slim o over, di colore scuro, neutro o dalle tinte vivaci, da abbinare a pantaloni chino, con pinces o baggy, alla caviglia o con gamba lunga e morbida, in tinta o di colore contrastante. Per andare sul sicuro, è comunque sempre indispensabile scegliere capi di qualità, come ad esempio gli abiti da uomo di Estasi Fashion, disponibili tanto in versioni eleganti e formali quanto in modelli più casual, perfetti per il tempo libero.



Ma come fare per individuare il completo giusto? Quali aspetti è necessario prendere in considerazione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il contesto di utilizzo

Tanto per cominciare, nel momento in cui si sceglie un nuovo completo uomo è necessario tenere conto del contesto di utilizzo, ossia domandarsi quando e in quali situazioni si intende indossare il capo. Gli abiti perfetti per partecipare a cerimonie o eventi speciali presentano linee e caratteristiche diverse da quelle che dovrebbe possedere un completo da ufficio o uno che si intende indossare per le uscite con gli amici.



Nel primo caso, meglio optare per completi composti da giacca doppiopetto e pantaloni con pinces a gamba dritta, realizzati con materiali di pregio, di colore adatto al contesto, caratterizzati da un taglio che si adatti alla perfezione alla propria fisicità e arricchiti con particolari e minuterie capaci di rendere l’outfit ancora più sofisticato.



Per l’ufficio è opportuno scegliere abiti dai colori scuri o neutri, eventualmente gessati, dalle linee pulite e privi di eccessi. Anche in questo caso, meglio puntare su giacche e pantaloni che si adattino alla perfezione al corpo. Ottime sia le giacche monopetto sia le doppiopetto, nonché i pantaloni con pinces o chino.



Gli abiti per il tempo libero possono naturalmente essere scelti con maggiore libertà. In questo caso, via libera a giacche e pantaloni oversize o slim che garantiscano una vestibilità comoda, senza rinunciare a un look impeccabile e ricco di personalità. Se lo si desidera, si può anche optare per colori e texture originali.

Il proprio fisico

Tenere conto del contesto è certo fondamentale, ma anche la propria fisicità può fare la differenza. Affinché l’abito vesta bene e faccia fare bella figura, è necessario scegliere un modello che si adatti alla perfezione al corpo, mettendone in risalto i pregi e minimizzandone i difetti.



Nel caso dei completi uomo, l’elemento più complesso da scegliere è probabilmente la giacca, la quale deve proporzionare al meglio spalle e vita, minimizzando difetti come un ventre troppo sporgente o spalle spioventi. Mentre chi possiede spalle ampie e vita stretta potrà puntare senza problemi su modelli slim o dritti, mono o doppiopetto, gli uomini con corporatura robusta e ventre prominente dovrebbero preferire modelli monopetto sufficientemente ampi, così da non creare tensioni sul davanti, e privi di spacchi laterali. Gli uomini più alti e magri, invece, con spalle spioventi, possono rendere la figura più armoniosa scegliendo giacche non troppo lunghe con rinforzi alle spalle e spacchi laterali.



Per quanto riguarda i pantaloni, chi ha le gambe piuttosto corte dovrebbe preferibilmente evitare quelli con il risvoltino o eccessivamente lunghi e larghi, puntando su modelli chino o slim fit.