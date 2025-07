Il “paradiso dei ciclisti” ha aperto il suo showroom a Grezzana

Grezzana capitale italiana dei ciclisti veronesi: Accell Group ha aperto il suo primo showroom.

C’è una novità che farà battere il cuore dei ciclisti veronesi: dall’11 giugno, Grezzana ha inaugurato il primo showroom italiano di Accell Group, una vero paradiso per chi ama la bici.

Il gruppo, nome di punta nel panorama europeo delle due ruote, ha scelto un angolo strategico della provincia scaligera per dare forma a un progetto che mira a trasformare il semplice acquisto in un’esperienza a tutto tondo. Qui appassionati, ciclisti della domenica e professionisti possono toccare con mano le ultime proposte dei marchi di punta del gruppo, tra cui spiccano Haibike, Winora e Lapierre.

Dietro questa apertura c’è una visione chiara: portare sempre più persone in sella e consolidare un legame diretto tra marchio e territorio. Lo spazio espositivo, infatti, non è pensato solo come vetrina ma come punto di incontro dove scoprire soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, confrontarsi con esperti e trovare ispirazione per nuove avventure su due ruote.

Grezzana, già meta amata dai ciclisti per la sua posizione tra pianura e colline, diventa così crocevia tra produzione, vendita e passione, dando un segnale forte: il ciclismo non è solo sport, ma uno stile di vita.