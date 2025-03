Parenti Serpenti al Camploy per Estravagario Teatro

Estravagario presenta Parenti Serpenti al teatro Camploy di Verona.

Estravagario Teatro protagonista in questo fine settimana al teatro Camploy di Verona con lo spettacolo “Parenti Serpenti”. Appuntamento sabato 29 marzo (inizio alle 21) e domenica 30 marzo (inizio alle 16:30) con la divertente commedia scritta da Carmine Amoruso, riadattata da Mattia Rinaldi per la regia di Alberto Bronzato.

Sul palco Aldo Zappacosta, Barbara Fittà, Alice Parisi, Simone Pino, Giulia e Sebastiano Fila, Luca Degli Esposti, Donatella Tafuri, Maria Giulia Fava, Michele Lonzar, Elisa Milotti e Zeno Montagnani. Scene e costumi di Giuseppe Pasinato, audio e luci di Francesco Bertolini.

Specchio della perfetta famiglia italiana.

In questa commedia, diventata anche un film di successo negli anni ’90, ritroviamo la “perfetta famiglia italiana”, con la sua tipica atmosfera buonista e velenosa. Tutti i parenti si radunano dai nonni a festeggiare il Natale, unica occasione per ritrovarsi. Baci e abbracci, capitone, messa di mezzanotte: ci sono tutti gli elementi del cenone tradizionale. Tutti insieme appassionatamente finché il cielo è sereno, ma subito pronti a scannarsi, a scagliarsi l’uno contro l’altro non appena c’è un problema familiare da affrontare: sorelle contro cognata, nuora contro suocera, rancori, tradimenti e ripicche. Ma è proprio vero che nella realtà invidia e pettegolezzo sono più forti del messaggio del Santo Natale?

“A Natale siamo tutti più buoni”….. No? Ma chi può dire di non aver mai pensato che… i parenti son serpenti!!!