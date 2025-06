A Parona l’evento sportivo Offbeat7s, il torneo internazionale di rugby a sette.

In arrivo a Parona, negli impianti sportivi del Cus Verona in via della Diga, l’evento sportivo Offbeat7s, il torneo internazionale di rugby a sette che unisce sport spettacolare, street food, drink bar e musica live in una formula unica nel suo genere. L’appuntamento è sabato 21 giugno dalle 9 del mattino fino a sera.

Cos’è il rugby a 7.

È la versione più esplosiva, veloce e intuitiva del rugby: partite da 15 minuti, azioni continue, mete spettacolari, tanta adrenalina. Un format che coinvolge squadre da tutta Europa in una giornata non-stop di gioco, che culmina con le finali serali sotto le luci del Village.

Un torneo internazionale.

L’Offbeat7s 2025 ospiterà squadre maschili e femminili provenienti da Inghilterra, Svizzera e da ogni angolo d’Italia — da Milano a Modena, da Verona a Genova, passando per Brescia, Bologna, Bergamo Aquila e oltre. Un melting pot sportivo e culturale che rende il torneo ancora più coinvolgente e unico.

Durante tutta la giornata il Village sarà animato da: DJ set live con performance dal vivo,

stand gastronomici con hamburger, hot dog, fritti misti, pasta e specialità italiane, Beer & Drink Bar con cocktail, birra artigianale e, dalle 18 in poi, Asado argentino direttamente dalla griglia!



E come ogni terzo tempo che si rispetti, si chiude in festa: dalle 21:30 concerto live con “The Breakups”, a seguire DJ Worry & Wiser DJ si alterneranno in console per l’Offbeat7s Party. Ingresso libero.