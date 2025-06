Forte Gisella in Danza, il programma degli spettacoli.

Ersilia Danza, compagnia professionale di danza contemporanea sostenuta dal Ministero della Cultura, organizza a Verona la quarta edizione del festival Forte Gisella in Danza, negli ultimi due weekend di giugno, 20-21-22 e 27-28-29 giugno.

Al Festival partecipano una ventina di compagnie professionali italiane, una compagnia tedesca e una compagnia belga. L’evento si svolgerà a Forte Gisella, che fa parte del sistema dei Forti Ottocenteschi della città, e ha ottenuto il contributo del Comune di Verona – assessorato alla Cultura e della Circoscrizione 4^.

Laura Corradi, coreografa e fondatrice di ErsiliaDanza, ne cura la direzione artistica e Alberta Finocchiaro, direttrice tecnica, è responsabile dell’organizzazione. Le serate avranno inizio alle 19.30, con un percorso itinerante di performance in site specific, a cui seguirà un momento di pausa, con la proposta del food truck di Berber Street Food. La biglietteria apre alle ore 19.

Alle ore 21.30 il pubblico potrà sedersi in platea per assistere alle rappresentazioni sul palco centrale. In caso di maltempo, le performance si svolgeranno all’interno delle sale del Forte.

Programma degli spettacoli.

Venerdì 20 giugno

Associazione 5 Minuti (Reggio Emilia) “Faun – Prelude”

Versiliadanza (Firenze) “En Pathos”

Art Garage (Pozzuoli – NA) “Silence – Music of life”

ErsiliaDanza (Verona) “Un bel coraggio”

Sabato 21 giugno

Consorzio Coreografi Danza d’Autore – CONCORDA (Firenze) “Pelle”

ErsiliaDanza (Verona) “Binario 17” – “Home – Ciak 1”

Compagnia Petranura Danza – Megakles Ballet (Lentini – SR) “Respiro”

Borderline Danza (Salerno) e Déjà Donné (Milano) “Framing”

Domenica 22 giugno

Compagnia Danza Estemporada (Sassari) ‘Le crisalidi”

GDO (Corinaldo – AN) “Omaggio a Lindsay”

ErsiliaDanza (Verona) “Home – Ciak 2”

Gruppo e-Motion (L’Aquila) “Subita dementia”

Tanz Harz (Sassonia-Anhalt – GERMANIA) “What?”

Venerdì 27 giugno

EgriBiancoDanza (Torino) “Sentieri del mistero”

Ariella Vidach – AiEP (Milano) “Hope”

ErsiliaDanza (Verona) “Il bosco di Erin”

Compagnia Atacama (Roma) “Lost solos – Rosso”

Compagnie Irene K. (Eupen – BELGIO) “Le regard que je guarde pour moi”

Sabato 28 giugno

ErsiliaDanza (Verona) “Al di sopra non c’è altro che il cielo”

Asmed – Balletto di Sardegna (Cagliari) “Zatò e Ychì”

Naturalis Labor (Vicenza) “Corpo”

Compagnia Arearea (Udine) “Come un acrobata sull’acqua”

Compagnie Irene K. (Eupen – Belgio) “Adonde – Strenght”

Domenica 29 giugno

ErsiliaDanza (Verona) “Al di sopra non c’è altro che il cielo”

BTT Balletto Teatro di Torino (Torino) “#Soundscape”

AdArte Compagnia (Firenze) “Perdutamente”

Compagnia Bellanda (Gorizia) “Never failed me”

Compagnia Točnadanza (Venezia) “Studio su Pollicino”