Mondo Convenienza al centro commerciale Porte dell’Adige.

Al centro commerciale Porte dell’Adige apre Mondo Convenienza: uno dei leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo inaugura infatti a Bussolengo il suo terzo punto vendita in Veneto. Il nuovo store, che si trova all’interno del centro commerciale Porte dell’Adige, vedrà 23 persone, di cui 18 nuovi assunti. Con una superficie di 242 mq di spazi espositivi, il negozio rientra nel progetto dei negozi di prossimità Mondo Convenienza: store dalle dimensioni più contenute, vicini ai clienti e ai luoghi che frequentano abitualmente.

Il punto vendita di Bussolengo sarà aperto al pubblico da domani, giovedì 25 novembre, a partire dalle ore 9. La grande novità dello store consiste nell’offerta di arredamenti per cucine, camere, camerette e divani ottimizzata all’interno di uno spazio espositivo studiato su misura che propone ai clienti uno studio dell’ambiente maggiormente concentrato in metri quadri più contenuti rispetto alle proposte all’interno dei punti vendita di formati più estesi.

Inoltre, l’allestimento del punto vendita prende ispirazione dallo studio degli attuali trend e tendenze living, come ad esempio l’utilizzo di colori naturali dati dai materiali tipici della zona utilizzati nell’architettura locale come ferro, legno e ciotoli di fiume, rivisitati in chiave moderna. L’attenzione al territorio si traduce anche nella creazione degli spazi living con finestre che si affacciano sui paesaggi del territorio locale, come i due omaggi sui lightbox dai colori caldi presenti sul percorso con la Torre dei Lamberti e la caratteristica piazzetta Antonio Tirabosco a Verona.

“Il nostro progetto di crescita ed espansione in Italia prosegue con l’apertura di Bussolengo ci consente di rafforzare la nostra presenza in Veneto, territorio di primaria importanza, perseguendo la logica della prossimità – ha dichiarato Dario Carosi, cio di Mondo Convenienza -. Il nostro impegno è creare punti vendita di grande qualità e offrire la migliore esperienza di acquisto, dando al contempo impulso all’economia locale e all’occupazione”.

Il nuovo negozio si aggiunge agli store veneti di Verona e Venezia – Marcon, per un totale di 45 punti vendita e 41 hub logistici Mondo Convenienza in Italia, visitati ogni anno da oltre 12 milioni di persone. La strategia di crescita in Italia del Gruppo prevede inoltre entro il primo semestre del 2022 l’apertura di due ulteriori punti vendita, un megastore a Catanzaro e un negozio di prossimità dalle dimensioni più contenute a Savona.