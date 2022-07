Come guadagnare con le criptovalute grazie ai bot

Il mondo del trading si arricchisce di una nuova funzione per quanto riguarda le operazioni trading, ovvero quella relativa all’utilizzo dei sistemi automatizzat: i bot per la criptovalute.

Scopriamo ora in cosa consiste tale strumento e come funziona, in maniera tale che si possa farne un utilizzo corretto , ottenendo ottimi risultati.

Cosa sono le criptovalute

Partiamo dalla base, che permette a tutti gli effetti di capire di che cosa stiamo parlando, quindi analizziamo cosa sono le criptovalute. Nate nel 2009 con i Bitcoin, sono delle monete virtuali intangibili, quindi che non hanno una consistenza fisica, il cui valore è presente solo nella rete, perciò queste monete non possono essere utilizzate nel mondo reale anche se, attualmente, molti esercenti hanno iniziato ad accettare il pagamento mediante questo strumento.



Le criptovalute nascono con uno scopo ben preciso, ovvero offrire una moneta virtuale totalmente scollegata dal controllo delle banche e degli altri enti governativi mondiali: l’obiettivo che contraddistingue le criptovalute è infatti quello di creare e usare uno strumento totalmente indipendente regolato solamente da alcune oscillazioni di mercato, rendendo dunque possibile incrementare o ridurre il proprio patrimonio in base a tali valori.

Attualmente esistono oltre duecento monete virtuali, tra cui spiccano Bitcoin ed Ethereum, che rientrano tra le monete digitali maggiormente affidabili e che hanno una lunga storia alle loro spalle.



Per quanto riguarda il valore che queste monete virtuali possiedono, occorre precisare come il suddetto tende a essere variabile e cambia con il corso del tempo con una certa frequenza, superiore a quella che contraddistingue le valute reali: pertanto è possibile notare come queste possono cambiare anche nel corso della medesima giornata, dettaglio importante che dovete tenere in considerazione quando si vuole entrare in possesso delle suddette monete online.

Cosa significa fare trading di criptovalute

Una delle operazioni che viene svolta con grande frequenza dagli investitori che hanno intenzione di incrementare il loro patrimonio è rappresentato dal trading di criptovalute. Questa operazione, così come quella che viene svolta su altri beni preziosi e tangibili, si tratta di speculare sul valore che verrà assunto da parte delle criptovalute.

Generalmente il trading si basa in due fasi ben precise, ovvero quella relativa alla compere e successivamente alla vendita: gli investitori decidono di svolgere la prima delle due operazioni nel momento in cui il valore di una moneta virtuale raggiunge un valore molto basso, affinché sia possibile ottenere un buon risultato in termini economici.

La seconda delle due procedure, invece, viene svolta nel momento in cui il valore della moneta virtuale raggiunta una certa quota, inizia a diminuire con il passare del tempo.



Pertanto occorre prendere in considerazione il fatto che le diverse operazioni vengono svolte con una certa frequenza, talvolta molto rapida, in quanto le diverse variazioni che vengono registrate dalle monete virtuali sono talvolta repentine. Ovviamente è anche importante mantenersi costantemente aggiornati sulle diverse informazioni del settore, in maniera tale che si possa ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero fare in modo che il proprio profitto possa essere incrementato.



Proprio per tale motivo nascono i bot trading, che rappresentano uno strumento valido che permette, specialmente a coloro che decidono di investire un certo capitale e con costanza nel tempo, di poter programmare le diverse strategie utili per ottenere un buon profitto.

Come guadagnare con le criptovalute grazie ai sistemi automatizzati

I bot trading rappresentano quindi un valido alleato che consente di ottenere un vantaggio molto interessante, ovvero quello di agevolare lo svolgimento delle diverse operazioni che, generalmente, devono essere svolte manualmente e che potrebbero, dunque, richiedere un certo livello di attenzione e analisi aggiuntiva.

In questo caso questi bot permettono di evitare tutta la fase di controllo costante nel tempo, quindi di stare particolarmente attenti alle diverse variazioni.



Ma come guadagnare con le criptovaluta grazie ai sistemi automatizzati?

Questi sono caratterizzati da una serie di strategie impostate che, in base alle proprie esigenze, possono essere modificate, affinché sia appunto possibile ottenere il miglior risultato possibile.

Grazie a una serie di analisi che possono essere svolte controllando grafici e altri dati e sfruttando i vari algoritmi, nonché usufruendo della funzione di copy trading, sarà possibile impostare diversi parametri che consentono di ottenere il miglior risultato possibile, quindi fare in modo che si possa avere l’opportunità di guadagnare sfruttando appunto le diverse variazioni delle criptovalute.



Ovviamente sarà poi possibile intervenire manualmente affinché si possa apportare una modifica alla strategia e quindi aggiungere nuove direttive al bot trading di criptovalute, affinché sia possibile massimizzare il profitto che si può conseguire. Ecco, quindi, come questo strumento funziona e come potrà essere sfruttato per incrementare il proprio profitto.