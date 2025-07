Il documentario su Milo Manara alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ci sarà anche Manara, dedicato al maestro del fumetto Milo Manara, alla Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario di Valentina Zanella, prodotto dalla veronese K+, è stato selezionato nella sezione “Confronti” delle Giornate degli Autori.

“Dopo la cospicua presenza di film sostenuti dalla Regione del Veneto ammessi nella selezione ufficiale della prossima Mostra del Cinema di Venezia, è con grande soddisfazione che annunciamo anche la partecipazione del documentario Manara alle ‘Giornate degli Autori’, nella sezione ‘Confronti’ – ha commentato l’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari – . Un’opera profondamente veneta, che racconta una storia universale attraverso un protagonista leggendario, il fumettista Milo Manara, e il talento di una regista e di una casa di produzione, tutti veronesi. Un risultato che ci rende orgogliosi e conferma la vitalità culturale del nostro territorio”.

Il sostegno della Regione.

“Il film – prosegue Corazzari – è stato realizzato grazie a un contributo della Regione del Veneto concesso nell’ambito delle azioni PR Veneto Fesr 2021-2027 a favore delle imprese di produzione cinematografica e con il sostegno della Veneto Film Commission. È un altro tassello prezioso che si aggiunge alla ricca presenza del nostro cinema alla Mostra, segno concreto di un sistema che funziona e che valorizza le professionalità locali, le nostre storie e le eccellenze artistiche del territorio. Manara è un omaggio intimo e originale a uno dei più grandi disegnatori italiani, altoatesino di nascita ma veronese di adozione, simbolo di libertà espressiva e raffinatezza stilistica, celebrato oggi anche sul grande schermo attraverso lo sguardo di una regista veneta”.

“Il cinema – conclude l’Assessore – è un potente strumento di narrazione e identità. Come Regione continueremo a investire in questa direzione, sostenendo progetti che promuovano il Veneto come terra di cultura, creatività e talento”.