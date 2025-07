Zevio, cade in corsa: grave un motociclista

Motociclista cade da solo a Zevio, ricoverato in codice rosso a Borgo Trento: è grave.

Grave il motociclista rimasto ferito in seguito a una caduta autonoma: è successo oggi, mercoledì 30 luglio, verso le 13:45 in via Euclide, nel comune di Zevio.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’automedica. Le condizioni del motociclista sono apparse subito serie: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.