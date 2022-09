Listeria da wurstel contaminati: ritirati dal mercato, ma cresce l’allarme in tutta Italia.

Wurstel di azienda veronese contaminati da listeria, cresce l’allarme, mentre aumentano i casi di listeriosi alimentare in Italia. Il ministero della Salute precisa che “resta alta l’attenzione a seguito dell’aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane”. Il focolaio sarebbe stato messo in relazione con un’azienda veronese, l’agricola Tre Valli, con sede in via Valpantena, che produce wurstel di carne avicola. Wurstel che vengono poi commercializzati con differenti marchi. Tutte le confezioni sono state individuate e ritirate dal mercato. L’allarme è stato rilanciato anche sulla piattaforma dell’Unione europea.

Nel frattempo Agricola Tre Valli comunica di avere avviato “da diversi giorni una procedura volontaria di ritiro di alcuni lotti di wurstel di propria produzione di concerto con le autorità”: a renderlo noto è la stessa azienda, che fa parte del gruppo Veronesi. Aggiungendo che “si tratta di una decisione presa esclusivamente a titolo precauzionale, in quanto l’erronea conservazione del prodotto e il mancato rispetto delle indicazioni di cottura riportate in etichetta potrebbero rendere l’alimento non idoneo al consumo sotto l’aspetto microbiologico”.

“Considerata anche l’estate di caldo straordinario – continua il comunicato dell’azienda – e la possibilità che i prodotti in questione, una volta acquistati, possano essere stati trasportati, conservati impropriamente e poi consumati non seguendo le indicazioni riportate in etichetta, Agricola Tre Valli ha deciso di avviare questa attività cautelativa per ragioni prudenziali e a maggior tutela del consumatore. Il ritiro – precisa ancora il comunicato – riguarda esclusivamente quanto prodotto e rimasto in commercio dopo l’estate, identificabile con il bollo CE IT 04 M e data di scadenza fino al 5 dicembre 2022 compreso. Allo stato attuale – conclude l’azienda – tutte le analisi in autocontrollo effettuate dall’azienda sui medesimi lotti oggetto del ritiro e i campioni ufficiali effettuati sul territorio dalle Autorità Competenti danno un esito microbiologico assolutamente in linea e conforme con le indicazioni normative vigenti”.

Cos’è la listeria.

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La principale via di trasmissione per l’uomo è dunque quella alimentare, specie alimenti non cucinati. I principali sintomi sono febbre a 38, e forme influenzali o gastroenteriche, ma nella maggior parte dei casi si risolve tutto senza gravi problemi. Nelle persone più deboli e nei soggetti più a rischio possono però esserci anche decessi. Dal 2020 a oggi sono tre le persone decedute e 66 i casi clinici di listeriosi identificati in Italia.