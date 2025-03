Violino rubato sul treno Verona-Bolzano: “Ricompensa a chi me lo riporta”

Rubato un prezioso violino al musicista Marcello Fera sul treno Verona-Bolzano. L’appello social: “Ricompensa a chi lo riporta”.

Un grido d’aiuto lanciato sui social per recuperare il suo violino, rubato sul treno Verona-Bolzano: a lanciarlo è il musicista Marcello Fera, compositore, violinista e direttore d’orchestra. Che ha denunciato il furto del suo prezioso strumento, un Eugenio Praga del 1900, avvenuto a bordo di un treno regionale sulla tratta Verona-Bolzano.

Il messaggio postato sui social non lascia spazio a dubbi: “Mi è appena stato rubato lo strumento. In treno sulla linea Verona Bolzano. Reca l’etichetta Eugenio Praga fece in Genova 1900. Con il violino anche un arco Bazin. Non è necessario che spieghi cosa significhi per me questo accadimento”. Subito, amici e colleghi hanno rilanciato l’appello, nella speranza di rintracciare il prezioso strumento.

Il furto sarebbe avvenuto mentre Fera era in viaggio di ritorno a Merano, dopo essere salito sul treno a Bologna. E’ bastato un attimo di disattenzione, per recarsi alla toilette e, al ritorno al suo posto ha scoperto la scomparsa del violino. Uno strumento che, a suo dire, è anche difficile da smerciare. Da qui l’offerta di una ricompensa a chi dovesse riportarglielo sano e salvo.