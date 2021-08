La ragazza di 18 anni è stata violentata a Lignano.

Ci sono anche due ragazzi di Verona nel gruppo che, ieri sera, ha abusato di una 18enne a Lignano Sabbiadoro, nota località balneare del Friuli Venezia Giulia. Sono stati denunciati a piede libero per violenza sessuale di gruppo dalla questura di Udine. Insieme ad altri tre amici, tra i 17 e i 21 anni, residenti nelle province di Milano, Alessandria e Varese, avrebbero costretto la ragazza ad avere diversi rapporti orali ed anche un rapporto sessuale completo.

L’orrore si è consumato ieri sera, intorno alle 18,30. La ragazza, in vacanza a Lignano con i genitori, stava facendo una passeggiata con delle amiche, quando ha incontrato tre ragazzi, che aveva già conosciuto l’estate scorsa. Con uno di loro, in particolare, stando a quanto è emerso nella primissima fase delle indagini, ci sarebbero già stati degli approcci in passato e per questo, quando l’ha invita nell’appartamento, che avevano preso in affitto per le vacanze, non ci ha trovato nulla di male.

Lì, invece, si è consumato quello che mai si sarebbe aspettata. Ai tre amici, se ne sono aggiunti altri due, sempre della stessa età. E dalle effusioni si è passati alla violenza, con la giovane costretta ad avere diversi rapporti orali ed uno completo. Quando la 18enne è uscita dalla casa dei ragazzi era sconvolta e ha raccontato l’accaduto ad un bagnino, il quale la ha convinta a parlarne con i genitori.

Il padre della ragazza è andato allora nell’appartamento dei ragazzi, ha buttato giù la porta, mentre arrivava subito dopo la polizia. La ragazza è stata accompagnata nel vicino ospedale per il protocollo previsto in questi casi. I ragazzi sono stati trattenuti, invece, nel commissariato di Lignano e denunciati a piede libero in serata per violenza sessuale di gruppo.