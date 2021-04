Verona, i vigili a casa degli over 80 non ancora vaccinati.

In moto, scooter e bicicletta, da questa mattina 80 agenti della Polizia locale sono impegnati nella consegna, porta a porta, delle lettere per la vaccinazione degli ultra ottantenni che ancora non sono stati immunizzati e che, non avendo Internet, non sono riusciti a fare la prenotazione online. Ben 6.307 veronesi, nati dal 1941 a scendere fino al più vecchio di 105 anni nato nel 1916, che sono raggiunti uno ad uno. In questo modo la Polizia locale potrà non solo recapitare il foglio con la convocazione personalizzata, con giorno e orario della vaccinazione, ma anche verificare se gli anziani sono nelle condizioni di potersi recare all’appuntamento o se hanno bisogno di assistenza domiciliare.



Domani saranno 100 gli agenti che si occuperanno del servizio. E, nell’arco di tre giorni, tutte le lettere verranno consegnate. Gli elenchi sono stati forniti dall’Ulss9, sulla base delle vaccinazioni già avvenute e dell’anagrafe sanitaria che conta a Verona 23 mila ultraottantenni. Grazie al Centro elaborazione dati del Comune, è stata mappata la corrispondenza con l’attuale residenza e coordinata l’operazione in base ai civici e alle zone della città. Assieme alla convocazione per il vaccino, verrà rilasciato anche un pieghevole con i consigli per evitare truffe, raggiri ed altre spiacevoli esperienze.

“La consegna sta procedendo spedita – ha aggiunto Altamura -, la velocità in questo momento è essenziale. Dalle 5 di questa mattina gli agenti sono operativi e, dopo aver programmato tutta l’operazione, grazie al supporto del Ced comunale per la verifica delle attuali residenze, hanno iniziato le consegne. Le forze impiegate sono veramente tante, nell’arco di qualche giornata concluderemo la consegna sia delle lettere che, approfittando dell’occasione, anche del pieghevole anti-truffa”.

(Visited 1 times, 41 visits today)