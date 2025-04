Veronetta, check-up gratuiti con la Croce Rossa

Veronetta, salute a portata di mano: check-up gratuiti con la Croce Rossa.

Domani mattina, mercoledì 30 aprile, a Veronetta dalle ore 8.30 alle 12, nelle sale dell’Associazione Fevoss in via Santa Toscana, check-up gratuiti per i cittadini. Si tratta dell’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona, con la collaborazione della società Maico e il patrocinio della Circoscrizione 1.

L’evento rientra nella campagna “Sentiamoci in Salute”, parte del più ampio progetto Rete Italiana Città Sane promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui il Comune di Verona partecipa come vicepresidente.

Durante la mattinata sarà possibile sottoporsi a un check-up completo che include: temperatura corporea. Colesterolo. Glicemia. Pressione arteriosa. Frequenza cardiaca. Saturazione dell’ossigeno. Prova dell’udito eseguita da tecnici audioprotesisti Maico. Per garantire ordine e sicurezza, i partecipanti riceveranno un numero progressivo all’ingresso.

“Fare prevenzione significa prendersi cura del proprio futuro“, affermano i promotori.