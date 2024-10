Folla per l’ultimo saluto ad Alessandra e Andrea, mamma e figlio morti nella tragedia di Vago

A Vago di Lavagno i funerali di Alessandra Spiazzi e Andrea Feltre, mamma e figlio.

Una vicina all’altra: eccole lì, nella chiesa di Vago di Lavagno per l’ultimo saluto, le bare di mamma e figlio, Alessandra Spiazzi e Andrea Feltre. E’ bianca quella di Andrea, ucciso proprio dalla mamma Alessandra, che si è poi tolta la vita. Oggi a Vago è lutto cittadino, come ha stabilito il sindaco Matteo Vanzan.

L’intero paese ha voluto essere presente nella chiesa parrocchiale, gremita. Moltissime le persone che hanno seguito la cerimonia religiosa dal piazzale. Presenti gli scout e i compagni di classe del ragazzo, i cui organi per volere di papà Luciano sono stati donati.

“Non onoriamo oggi l’odore della morte di Andrea e Alessandra, ma il profumo della loro vita. Non celebriamo l’odore della tomba, ma il profumo della resurrezione”, ha detto nell’omelia don Cristian Tosi. “Molti, uscendo di Chiesa quest’oggi – ha aggiunto – potrebbero non saper bene che cosa dire o in quale modo preciso dare testimonianza. Va bene un affabile sorriso, e delicatezza nei gesti”.