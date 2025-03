Ulss 9, stop alle prenotazioni nel pomeriggio di mercoledì

Stop alle prenotazioni mercoledì 5 marzo per l’Ulss 9 Scaligera.

Stop alle prenotazioni per quel che riguarda l’Ulss 9 Scaligera nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo: “Si informa che mercoledì 5 marzo, dalle ore 16 alle 18 – fa sapere la stessa Ulss 9 – il Sistema di Gestione delle Prenotazioni (SGP) dei Distretti 1 – Verona Città e 2 – Est Veronese subirà un fermo, per permettere la migrazione del database dal data center del Comune di Verona a quello di San Bonifacio”.

Durante questo lasso di tempo non sarà possibile effettuare prenotazioni né agli sportelli né online, e non si potranno eseguire pagamenti alle casse. I servizi riprenderanno regolarmente dal giorno successivo.

“L’Azienda Ulss 9 Scaligera si scusa per eventuali disagi dovuti all’aggiornamento informatico, importante e necessario per garantire la messa in sicurezza dei database che gestiscono un numero notevole di utenti e servizi”.