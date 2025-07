Un turista veronese 70enne ha rischiato di soffocare in un ristorante in Romagna: salvato dall’infermiere del 118.

Attimi di paura ieri sera, martedì 22 luglio, in un locale di Bellaria-Igea Marina, dove un turista veronese 70enne ha rischiato di soffocare per un boccone di pollo. Provvidenziale l’intervento in videochiamata di un infermiere della centrale operativa del 118, che ha guidato i presenti nelle manovre di disostruzione salvandogli la vita.

Il dramma, come riferisce il Corriere di Romagna, si è consumato durante una tranquilla cena in un ristorante della zona. L’uomo, un turista veronese di 70 anni, stava mangiando quando un boccone di pollo gli è andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie e facendogli perdere conoscenza nel giro di pochi istanti.

Immediato il panico tra i commensali e il personale del ristorante, che hanno cercato di prestare soccorso mentre venivano allertati i servizi d’emergenza. Fondamentale si è rivelato il supporto dell’infermiere della centrale operativa del 118, che in collegamento video ha fornito le indicazioni su come eseguire le manovre salvavita.

Grazie a queste istruzioni, il turista è stato rianimato in attesa dell’arrivo dei sanitari, che lo hanno poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.