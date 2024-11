Tratta di persone e sfruttamento della prostituzione, donna di 46 anni in manette

Arrestata dai carabinieri di Castel d’Azzano una donna di 46 anni con l’accusa di tratta di persone e sfruttamento della prostituzione.

Nella giornata di ieri, 20 novembre, i carabinieri di Castel d’Azzanno hanno rintracciato e arrestato una 46enne di origine nigeriana destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania per tratta di persone, diretta allo sfruttamento della prostituzione. In particolare la donna, tra il 2016 e il 2017, aveva favorito insieme ad altri connazionali l’ingresso in Sicilia di donne provenienti dall’Africa da avviare alla prostituzione.

Dopo le formalità di rito, la stessa è stata tradotta presso la casa circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.