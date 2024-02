Tragico frontale tra due auto sulla provinciale: un morto, ferita una donna

Tragico incidente stradale a Montecchia di Crosara, sulla provinciale 17.

Drammatico incidente stradale nella serata di oggi, martedì 13 febbraio, a Montecchia di Crosara. Secondo quanto ricostruito poco prima delle 20 due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la strada provinciale, all’altezza di via Lauri. A causa dello scontro una delle due auto è finita nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Drammatico il bilancio dell’incidente. Il conducente dell’auto finita nella scarpata è morto sul posto. Ferita, invece, la conducente dell’altra auto, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento.