Bonferraro, pedone muore investito.

Tragedia della strada nella tarda serata di ieri, domenica 11. Intorno alle 23.25 un pedone è stato investito, per cause ancora da accertare, mentre di trovava in via Oberdan, a Bonferraro.

A nulla purtroppo è servito il pronto intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e automedica: nonostante i tentativi di rianimarla, la persona investita è morta sul posto. Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione della dinamica della tragedia.