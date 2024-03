Traffico a Pasqua, occhio alle giornate da bollino rosso: le previsioni

Le previsioni per il traffico nel lungo weekend di Pasqua: attenzione alle giornate critiche da bollino rosso.

Con l’avvicinarsi del lungo weekend di Pasqua, Viabilità Italia ha reso noto il calendario delle previsioni di traffico, fornendo indicazioni cruciali per coloro che prevedono di mettersi in viaggio nel fine settimana che va dal 29 marzo al 2 aprile. Tenendo anche conto che per le scuole le vacanze di Pasqua inizieranno, calendario scolastico alla mano, giovedì 28 marzo, e le scuole rimarranno chiuse fino a martedì 2 aprile.

L’attenzione è massima per le giornate di venerdì 29 marzo e sabato 30 marzo, durante le quali si prevede un traffico intenso con possibili criticità. Le ore serali di venerdì e la mattinata di sabato, infatti, sono state contrassegnate con il bollino rosso, indicativo di situazioni di traffico particolarmente intense. Per l’A22 Autobrennero lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, il traffico sarà da bollino nero in direzione sud, mentre verso nord sarà da bollino rosso.

Nel Veronese, con la città e il lago di Garda grandi attrattori di flussi turistici, code sono previste in particolare ai caselli di Desenzano e Peschiera lungo l’A4. Per quanto riguarda i flussi di rientro, condizioni simili si registreranno nei pomeriggi e nelle serate di lunedì 1 e martedì 2 aprile, con l’invito agli automobilisti a prestare massima attenzione e a pianificare i propri spostamenti con anticipo.

Stop ai mezzi pesanti.

In linea con le consuete misure adottate per gestire il traffico durante i periodi festivi, a partire dalle 14 di venerdì 29 marzo saranno implementate limitazioni alla circolazione stradale per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Parallelamente, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli lungo le principali arterie autostradali ed extraurbane. Un’attenzione particolare sarà dedicata al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro anche durante le soste lungo il tragitto.