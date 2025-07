Torna il maltempo, allerta gialla per temporali in tutto il Veneto

Riecco il maltempo, scatta di nuovo l’allerta gialla per possibili temporali anche forti e grandinate in tutto il Veneto e a Verona.

Torna il maltempo, e scatta di nuovo l’allerta gialla per possibili temporali anche forte in tutto il Veneto, Verona compresa. Nel pomeriggio/sera di oggi, sabato 12, il bollettino della Protezione civile parla infatti di probabile fase di instabilità, con dei rovesci/temporali sparsi specie tra Prealpi e pianura nord-orientale, dove non è escluso qualche fenomeno intenso, fino alle prime ore della notte. Domenica 13, dalle ore centrali, instabilità in nuovo aumento, con rovesci/temporali sparsi che localmente potranno risultare anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

In considerazione di queste previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, valido dalle ore 12 di domani alla mezzanotte di lunedì 14 luglio. Per quanto riguarda gli effetti al suolo, possibile innesco di frane superficiali e colate rapide; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario è caratterizzato da fenomeni intensi e a rapido sviluppo.