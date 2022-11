Terremoto nelle Marche, nessun danno in Veneto.

“La Regione del Veneto esprime totale solidarietà e vicinanza alla Regione delle Marche per il terremoto che ha fatto tremare un territorio che ancora porta le ferite della recente alluvione”. Sono le parole dell’assessore veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, con cui ha commentato il terremoto di questa mattina.

“Molte sono state le telefonate dei cittadini preoccupati ai Vigili del fuoco, – ha spiegato Bottacin – ma in Veneto non risultano danni. La Regione del Veneto, come ha sempre fatto, è disponibile, qualora ne nascesse il bisogno, ad inviare in loco come supporto i volontari della Protezione Civile e i dipendenti pubblici abilitati alla verifica della tenuta statica degli edifici”.

“La Regione del Veneto rimane in continuo contatto con i vertici nazionali della Protezione civile – conclude – e garantisce un costante monitoraggio del fenomeno tettonico.