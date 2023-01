Targa falsa per entrare in Ztl a Verona: beccato.

Si inventa una targa falsa per entrare in Ztl a Verona, ma qualcosa va storto e viene beccato. Proprio così. Aveva modificato la targa della propria autovettura per accedere abusivamente alla zona a traffico limitato e alle corsie preferenziali di Verona, un 45enne residente in Sicilia, facendo diventare la lettera “J” in una “U”. Ma si era dimenticato che nelle lettere dell’alfabeto utilizzate per identificare le targhe italiane, per norma si è deciso di escludere le vocali O,U e I e la consonante Q, perché sarebbero potute facilmente esser confuse con altre lettere.

E un operatore del “Centro Varchi” della polizia locale di Verona lo ha segnalato ai colleghi e ha inserito la “targa alterata” nel sistema informativo “Giano”, consentendo agli agenti del Reparto Motorizzato di individuarlo e segnalarlo alla Procura della Repubblica per i reati falsità ideologica e materiale e uso di atto falso. L’autovettura Ford Fiesta ha accumulato centinaia di verbali per un importo complessivo di oltre 16.000 euro.