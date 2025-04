Spaccata in pieno centro, ladro incastrato da una testimone svegliata dai vetri infranti

Ancora una spaccata in pieno centro a Verona, il ladro è stato arrestato dopo che una donna ha chiamato i carabinieri.

Ancora una spaccata in pieno centro a Verona: la notte scorsa i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un 38enne tunisino noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, dopo aver infranto con un palo la vetrina del negozio “Made Of Verona” di via San Rocchetto, si era introdotto al suo interno e aveva rubato capi di abbigliamento e contanti dalla cassa, allontanandosi poi a bordo di una bici elettrica verso via IV Novembre. La scena era stata però vista da una signora abitante in un palazzo vicino, svegliatasi di soprassalto per via del rumore causato dalla rottura dei vetri, che allertava immediatamente le forze dell’ordine.

I carabinieri, a qualche centinaio di metri di distanza, intercettavano un soggetto corrispondente alla descrizione fornita. Con sé, l’uomo aveva 225 euro in contanti e uno zaino con capi d’abbigliamento marchiati con l’inconfondibile “scala” di Verona, brand caratteristico del negozio derubato. Un veloce riscontro con il proprietario, rintracciato nel frattempo dai militari, permetteva di appurare che vestiti e soldi erano proprio quelli rubati nel suo esercizio commerciale, sicché scattava immediato l’arresto per il fermato.

Su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Verona, l’arrestato è stato condotto oggi in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo. La merce (per un valore complessivo di circa 600 euro) e il denaro sono stati restituiti al titolare dell’attività colpita.