Sospetta frattura al femore in montagna, 71enne recuperata con l’elicottero

Doppio intervento del Soccorso alpino di Verona.

Doppio intervento nella giornata di oggi, domenica 1 settembre, per il Soccorso alpino di Verona. Intorno a mezzogiorno la centrale è stata allertata per un ciclista caduto in mountain bike, in località Gargagnano, a Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Si tratta di un 41enne di San Pietro in Cariano, che ha riportato possibili traumi da caduta. Il ciclista è stato raggiunto a piedi da una squadra, imbarellato e trasportato per 500 metri fino alla strada per essere poi trasferito in ambulanza.

L’altro allarme, più o meno alla stessa ora, è scattato per una donna infortunata sul sentiero nelle vicinanze del Dosso del Merlo a Navene, nel Comune di Malcesine. Una 71enne di San Giovanni Lupatoto, con un sospetto trauma al femore, è stata recuperata con un verricello dall’elicottero di Brescia, con il supporto di un soccorritore, arrivato da Ala.