Verona, l’appello della mamma di Sofia, scomparsa dal 7 maggio.

E’ uscita di casa il 7 maggio, per andare dalla nonna, e da allora non ha più dato sue notizie. Sofia Testi ha 24 anni, abita a Verona, ha una passione sfrenata per l’Hellas, tanto da aver lavorato anche come steward al Bentegodi, ma da giorni di lei non si sa più nulla. La mamma, nella puntata di mercoledì scorso, è stata a Chi l’ha visto per lanciare un appello: “Sofia, fatti sentire, dicci che stai bene, siamo molto preoccupati”.

Nel programma condotto da Federica Sciarelli la mamma di Sofia ha raccontato di quel 7 maggio, l’ultima volta che ha visto la figlia: è uscita di casa per andare dalla nonna e a fare compere in centro. L’ultimo messaggio sul telefono poco dopo le 11. Da quel momento nessuna traccia di lei. Anche il cellulare da quel pomeriggio risulta spento.

Sofia è alta 1 metro e 60, ha occhi castani e capelli rossi, ama i gatti, e ha una piccola cicatrice sull’avambraccio sinistro. Al momento della scomparsa indossava una maglia bordeaux, dei pantaloni azzurri e delle scarpe da ginnastica. “Se qualcuno l’ha vista, se Sofia mi vedi, mettiti in contatto con me, con papà, con chi vuoi tu – ha detto la mamma nel corso della trasmissione -. Se non hai i nostri contatti, i numeri telefonici ricorda che c’è la polizia, ci sono i carabinieri. Avvisa qualcuno. Dì che stai bene”.

