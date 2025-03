Sei ragazzi con scarpe e abbigliamento non adatti bloccati dalla neve sul Pasubio

Sei ragazzi 30enne senza attrezzatura adatta si avventurano lungo la Strada delle Gallerie: salvati dal Soccorso alpino.

Sei ragazzi 30enni, senza attrezzatura adeguata, restano bloccati dalla neve sulla Strada delle Gallerie, sul Pasubio, e passano una notte al gelo: salvati dal Soccorso alpino. Questa mattina, sabato 29, attorno alle 10 il Soccorso alpino di Arsiero è stato infatti attivato per un gruppo di ragazzi in difficoltà sulla Strada degli Scarubbi.

I sei escursionisti erano infatti partiti ieri per percorrere la Strada delle Gallerie, molte delle quali al momento intasate dalla neve, che ricopre parte dell’itinerario. I sei ragazzi, tutti maschi al massimo trentenni, che non avevano attrezzatura adatta, indossavano abbigliamento leggero e calzature inadeguate, erano riusciti in qualche modo a farsi strada e a superare le gallerie, in una delle quali avevano passato la notte.

“Strada delle Gallerie coperta dalla neve”.

Al momento di ridiscendere dalla Strada degli Scarubbi, avevano chiesto aiuto perché erano bagnati e con i piedi freddi, soprattutto uno di loro. I soccorritori sono andati loro incontro con due mezzi, assieme a una squadra del Soccorso alpino di Schio, e dopo averli incrociati ormai quasi al di fuori della parte innevata, li hanno riaccompagnati a Bocchetta Campiglia dove si sono allontanati con i propri mezzi. AIl Soccorso alpino avverte che “in questi giorni sia la Strada delle Gallerie che quella degli Scarrubi sono coperte dalla neve, con molte gallerie chiuse e che è forte il rischio di scivolare come la possibilità di caduta di slavine”.