Scontri durante Udinese-Verona, sei anni di Daspo a ultras gialloblù

Mano pesante nei confronti di un ultras gialloblù dopo Udinese-Verona.

Mano pesante della Questura di Udine nei confronti di un tifoso dell’Hellas: 6 anni di Daspo per gli scontri dopo la gara Udinese-Verona dello scorso gennaio allo stadio Friuli. Oltre al divieto di accesso per sei anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per lui anche l’obbligo di presentazione alla Questura di residenza per un triennio, misura già convalidata dal Gip.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un 40enne veronese, denunciato dalla polizia in occasione di Udinese-Verona. La misura e l’obbligo di presentazione sono stati dettati dalla recidiva, visto che il veronese si era reso responsabile di un reato analogo alcuni anni fa, subendo all’epoca un Daspo di un anno.