Verona, incidente tra auto e scooter in zona Pestrino: un uomo ferito in modo serio.

Incidente tra auto e scooter nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 febbraio, a Verona. Secondo quanto ricostruito poco prima di mezzogiorno i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, in zona Pestrino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica.

Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per ricostruire quanto accaduto, anche una pattuglia della polizia locale di Verona.